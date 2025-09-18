Filip verontwaardigd over bekladden graf politicus Jean Gol

Het Belgische koningshuis heeft met verontwaardiging gereageerd op het bekladden van het graf van de Belgische politicus Jean Gol. Verschillende media schrijven donderdag dat het graf precies dertig jaar na zijn dood is beklad met rode verf.

“30 jaar na zijn overlijden werd vandaag het graf van voormalig Minister van Staat Jean Gol beklad. De koning belde zijn dochter om zijn verontwaardiging te uiten over deze verwerpelijke daad en haar zijn steun te betuigen”, schrijft het Belgische hof op X. “Antisemitisme en haat zijn onaanvaardbaar.”

Ook verschillende politici reageren verontwaardigd op het incident. “Zijn er nog woorden om zo’n houding te omschrijven? We mogen ons nooit laten imponeren door hun schandelijke gedrag”, schrijft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op X.Ook PS-voorzitter Paul Magnette reageerde. “Een graf schenden is een aanval op de nagedachtenis. Dat doen omdat de overledene Joods was, is een onaanvaardbare grens overschrijden: die van antisemitische haat.”

Gol was een politicus voor de Waalse liberale partij PRL. Hij was ook vicepremier en een aantal jaren minister van Justitie in de jaren 80.