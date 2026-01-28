Filip wil aanpak van veel te volle Belgische gevangenissen

De Belgische koning Filip wil iets laten doen aan de veel te volle gevangenissen in zijn land. Dat zei de monarch in een nieuwjaarstoespraak voor de hoogste gezagsdragers van België.

“Menselijke waardigheid en de bescherming waarop burgers recht hebben, houden niet op aan de gevangenispoort”, zei Filip onder meer. “Ik weet dat de regering zich hiervan bewust is. Ik roep de politieke en gerechtelijke autoriteiten dan ook op om het probleem van de overbevolking in onze gevangenissen krachtdadig aan te pakken”, aldus de koning volgens Belga. Afgelopen november werd nog bericht dat gevangenissen in België zo vol zaten dat honderden gevangenen op de grond moesten slapen.

In zijn jaarlijkse toespraak in het koninklijk paleis riep de koning ook op werklozen te ondersteunen. “We moeten er alles aan doen om hen weer aan een baan te helpen en zo te voorkomen dat ze in armoede terechtkomen.”

De Belgische koning zei verder dat hij en koningin Mathilde dit jaar staatsbezoeken brengen aan Noorwegen en Kazachstan. Het bezoek aan Noorwegen vindt plaats in maart en in oktober is Kazachstan aan de beurt, aldus koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter op X.