Filip wil dat bedrijven jongeren toekomstperspectief bieden

De Belgische koning Filip heeft donderdag een rondetafelgesprek voorgezeten met vertegenwoordigers van Defensie en meerdere bedrijven. Er werd gesproken over het nieuwe project Reboot4You, dat jongeren wil aanmoedigen een baan bij Defensie te zoeken.

Het project richt zich op jongeren tussen 18 en 24 jaar die geen baan hebben en niet in opleiding zijn. Door hen een baan bij Defensie aan te bieden en in bedrijven kennis en vaardigheden bij te laten brengen krijgen zij een grotere kans op de arbeidsmarkt. Defensie gaat via lokale jeugdorganisaties op zoek naar jongeren, zal instaan voor de omkadering en jongeren kennis laten maken met het militaire leven. De industriële partners zullen instaan voor de gespecialiseerde opleidingen. Daarna kunnen ze ofwel een “klassieke carrière” starten bij Defensie of aan de slag bij partnerbedrijven.

Filip ontving donderdagmiddag minister van Defensie Ludivine Dedonder en vertegenwoordigers van de diverse sectoren, voordat ze een samenwerkingsakkoord ondertekenden. “De koning hecht veel belang aan deze problematiek en is benieuwd naar de resultaten”, zei de minister bij persbureau Belga. “De Koning wil alle publieke en private actoren aanmoedigen om niet-actieve jongeren nieuwe toekomstperspectieven aan te reiken”, viel daarnaast te lezen bij een bericht dat het Belgische koningshuis op Instagram deelde na de ontmoeting.