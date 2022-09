Film Clooney en Roberts in VK uitgesteld vanwege dood Elizabeth

Ticket to Paradise, de nieuwe romantische komedie met George Clooney en Julia Roberts, zal later in het Verenigd Koninkrijk uitkomen vanwege de begrafenis van koningin Elizabeth.

De film zou in eerste instantie op 16 september in première gaan. Maar omdat vrijwel alle bioscopen de deuren sluiten op maandag 19 september, de dag van de uitvaart van de koningin, zal de film pas vanaf dinsdag 20 september in de Britse theaters te zien zijn. Dat meldt Sky News.

Het verhaal gaat over een gescheiden koppel (Clooney en Roberts) die naar Bali afreizen om te voorkomen dat hun dochter gaat trouwen. De twee acteurs werkten eerder samen in de filmhit Ocean’s Eleven (2001) en de thriller Money Monster uit 2016.