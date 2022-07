Film- en tv-prijs vernoemd naar prins Edward

Er is een film- en televisieprijs vernoemd naar prins Edward. De Production Guild of Great Britain heeft de Earl of Wessex Award in het leven geroepen om film- en tv-makers uit het Verenigd Koninkrijk te eren. Edward is beschermheer van de organisatie.

“Ik hoop dat deze jaarlijkse prijs bijdraagt aan het waarderen van het mooie werk dat wordt neergezet en dat het een positieve verandering teweegbrengt”, zegt de prins over de prijs. “Hopelijk moedigt deze prijs mensen aan om kansen te pakken in de filmindustrie.”

Edward zal de prijs zelf uitreiken in oktober. Makers die een kans willen maken kunnen zich tot 26 augustus aanmelden.