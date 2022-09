Filmpje met knuffelende Meghan ruim 27 miljoen keer bekeken

Een filmpje waarop een 14-jarig Brits meisje Meghan een troostknuffel geeft, is een enorme hit op TikTok. De video van een paar minuutjes is inmiddels al ruim 27 miljoen keer bekeken en kreeg al ruim 3,5 miljoen likes.

Het filmpje werd gemaakt buiten het kasteel van Windsor, waar Harry en Meghan de aanwezige Britten begroetten. Meghan vroeg hoe het meisje heette, waarna zij haar naam deelde: Amelka. De tiener vraagt vervolgens of zij de vrouw van Harry mag knuffelen.

In een interview met CNN legde Amelka uit waarom zij de vraag stelde. “Het voelde als het juiste ding om op dat moment te doen”, aldus Amelka. “Zij heeft zoveel meegemaakt.” Het meisje doelt daarmee niet alleen op het overlijden van koningin Elizabeth, maar ook op de hatelijke en soms racistische manier waarop Meghan in Britse media is bejegend.

Op sociale media wordt ook een filmpje gedeeld waar te zien is hoe sommige mensen onder de wachtenden Meghan negeren. Zij en haar man hebben officieel afstand van hun koninklijke titels gedaan en wonen niet meer in het Verenigd Koninkrijk.