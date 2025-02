Filmschoolstudent geeft prins William compliment voor camerawerk

Prins William lijkt na een leven lang voor de camera’s te hebben gestaan, ook talent te hebben voor het werk áchter de camera’s. De prins van Wales bediende er eentje tijdens een werkbezoek aan de London Screen Academy en had direct een compliment te pakken.

De BBC schrijft dat de prins tijdens het bezoek een camera mocht bedienen en daarmee inzoomde op een verslaggever, die op zijn beurt verslag deed van het bezoek aan de filmschool in Noord Londen. De student die de royal begeleidde was tevreden. “Heel soepel, mooie pan, goed gedaan”, zei hij tegen de prins.

William nam ook een kijkje op de kostuumafdeling, waar zijn aandacht werd getrokken door een punkoutfit met gaten. “Misschien trek ik het aan voor een uitgaansavondje zaterdag”, zei hij tegen de studenten die hem rondleidden.

De London Screen Academy biedt gratis opleidingen aan studenten die meer willen leren over het film- en televisievak. De prins bezocht de filmschool in zijn rol als voorzitter van BAFTA, de Britse Academie voor Film- en Televisiekunst. Filmproducent Tim Bevan vertelde de prins dat hij hoopte dat het jonge mensen zou aanmoedigen om voor het filmvak te kiezen. “Het lijkt erop dat veel mensen niet weten dat ze in de filmindustrie kunnen werken”, zei prins William.