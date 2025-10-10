Finse president brengt in december staatsbezoek aan Nederland

De Finse president Alexander Stubb brengt op 11 en 12 december een staatsbezoek aan Nederland, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van koning Willem-Alexander.

Het gaat om het tweede inkomende staatsbezoek van dit jaar. In april kwam de sultan van Oman naar Nederland.

Het Finse staatsbezoek vindt plaats ruim een week na het uitgaande staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Suriname. Dat bezoek vindt plaats van 1 tot en met 3 december.