Floris van Oranje deelt beelden van optreden op Koningsdag

Floris van Oranje heeft op Instagram Stories beelden gedeeld van zijn optreden op Koningsdag. Een filmpje en een aantal foto’s tonen hoe hij als dj draait op Breda International Airport, waar zaterdag Free Your Mind Kingsday plaatsvond.

De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven lanceerde vorig jaar met het nummer Feel What You Want zijn eerste single. De dj draaide al op Amsterdam Dance Event (ADE), festival Kingsland en 538 Koningsdag.

De prins pakte een paar jaar geleden zijn oude hobby uit zijn studententijd weer op. Recent bracht de 50-jarige dj zijn nieuwste single More Life uit.