Floris van Oranje lanceert nieuwe single en debuteert op Paaspop

Floris van Oranje maakt in de nacht van zaterdag op zondag zijn opwachting op het festival Paaspop. De dj duikt op tijdens de set van Reinier Zonneveld, meldt zijn management. De jongste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven bracht vrijdag bij Spinnin’ Records zijn nieuwe single More Life uit.

“Voor mij gaat More Life over vooruitkijken. Over blijven kiezen voor licht, zelfs als dingen donker aanvoelen,” vertelt Floris (50). “Ik wilde iets maken dat energie geeft – iets dat mensen in beweging zet, fysiek én mentaal.”

Floris lanceerde vorig jaar met het nummer Feel What You Want zijn eerste single. De dj draaide al eens op Amsterdam Dance Event (ADE), festival Kingsland en 538 Koningsdag in Breda.