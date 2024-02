Fonds Saudische royals voor Gaza passeert grens 150 miljoen euro

Tot aan zaterdag is ruim 629 miljoen riyal (omgerekend zo’n 154 miljoen euro) opgehaald voor het noodfonds dat het Saudische koningshuis in november lanceerde voor Palestijnen in de Gazastrook. Dat maakt inzamelingssite Sahem Platform bekend. Bij het openen van het noodhulpfonds deden koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman elk een persoonlijke donatie van respectievelijk 30 miljoen riyal (ruim 7,5 miljoen euro) en 20 miljoen riyal (zo’n 5 miljoen euro).

Sindsdien is het voor burgers mogelijk om zelf ook een gift te doen. Het ingezamelde geld gaat naar het King Salman Humanitarian Aid And Relief Centre (KSRelief), een goededoelenorganisatie van de 88-jarige vorst. Hiermee zijn sinds de oorlog in oktober begon meerdere vrachtvluchten uitgevoerd met daarin onder meer medische hulpmiddelen en voedsel voor burgers die zijn getroffen door het oorlogsgeweld.

Begin deze maand nog tekende KSRelief een nieuwe overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarin het tien miljoen dollar (ruim 9,2 miljoen euro) beschikbaar stelde voor medische hulp in de Gazastrook. Met dat bedrag zouden zo’n miljoen Palestijnen, voor de duur van een jaar, van zorg kunnen worden voorzien.

Net zoals Qatar en Jordanië is Saudi-Arabië van oudsher een van de landen uit de regio die de Palestijnse gebieden jaarlijks veel (financiële) steun biedt. Het hoofd van KSRelief maakte onlangs nog bekend dat het land, in de afgelopen 17 jaar alleen al, voor 23 miljard riyal (ruim 5 miljard euro) aan ondersteuning heeft geboden.