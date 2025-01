Formateur De Wever wil eind januari regering rond hebben

De Belgische formateur Bart De Wever wil eind deze maand een nieuwe Belgische federale regering rond hebben. Dat heeft De Wever dinsdag aan koning Filip laten weten, heeft een woordvoerder van de koning bekendgemaakt. Afgesproken is dat De Wever op 31 januari opnieuw verslag van zijn vorderingen aan de koning uitbrengt.

De Wever heeft dinsdag de koning bijgepraat over de voortgang in de onderhandelingen over vooral sociaal-economische onderwerpen. Volgens diverse Belgische media zit er schot in de zaak. Over hervorming van de arbeidsmarkt en fiscale hervorming is inmiddels uitgebreid gesproken, zonder dat de onderhandelende partijen boos uit elkaar zijn gegaan, zoals eerder wel gebeurde.

Zeven maanden zijn inmiddels verstreken na de verkiezingen voor een federale regering. De Wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is door de koning aangesteld als formateur, maar het is hem nog steeds niet gelukt om een coalitie te vormen met de beoogde regeringspartijen CD&V, Vooruit en de Franstalige partijen MR en Les Engagés.

Koning Filip wil dit jaar “eindelijk” een nieuwe regering aan het werk zien, zei hij in zijn kerstboodschap op 24 december.