Formule 1 houdt op circuit Monza minuut stilte voor Elizabeth

Max Verstappen en de andere coureurs in de Formule 1 hebben vrijdag voor de start van de eerste training voor de Grote Prijs van Italië een eerbetoon gebracht aan de donderdag overleden koningin Elizabeth. Op het circuit van Monza namen de rijders en de teamleden een minuut stilte in acht.

Op foto’s is te zien hoe de teams in de pitsstraat gegroepeerd staan. Sommige coureurs dragen een zwarte rouwband, net als Formule 1-baas Stefano Domenicali. Die had zich opgesteld bij het team van Mercedes. De Britse rijders Lewis Hamilton en George Russell rijden voor dat team.

Domenicali bood eerder al zijn condoleances aan de Britse koninklijke familie en aan de bevolking van het Verenigd Koninkrijk aan. Ook de internationale autosportbond FIA stond stil bij het overlijden van de 96-jarige vorstin.