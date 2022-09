Formule 1-kampioen Hamilton denkt op Monza aan koningin Elizabeth

Formule 1-coureur Lewis Hamilton is naar eigen zeggen “in gedachten en met gebeden” bij koningin Elizabeth. De 37-jarige Brit hoorde voorafgaand aan de Grote Prijs van Italië het nieuws over de zorgelijke gezondheidstoestand van de 96-jarige vorstin.

“Dat is zeker zorgwekkend”, aldus Hamilton tijdens de persconferentie in Monza. “Ze is zo’n lange tijd zo’n sterke leider geweest. Ik weet dat ze ook altijd een vechter is. Mijn gedachten zijn bij haar en haar familie”, aldus Hamilton, die na het veroveren van zijn eerste wereldtitel in 2008 een ridderorde kreeg van de Britse koningin en toen een lunch had met Queen Elizabeth II. Eind vorig jaar werd de Brit door prins Charles, de oudste zoon van Elizabeth, op Windsor Castle tot ridder geslagen. Enkele dagen daarvoor had Hamilton de strijd om de wereldtitel verloren van Max Verstappen.

“Ik heb niet meer informatie dan jullie, ik weet verder niets over de situatie. Ik hoop dat er snel beter nieuws komt. Mijn gebeden zijn voor haar”, zei de coureur van Mercedes, die recordhouder is in de Formule 1 wat betreft onder meer overwinningen en polepositions. Met zeven wereldtitels deelt hij het record met de Duitser Michael Schumacher.