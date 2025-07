Forum der Joodse Organisaties ‘diep ontgoocheld’ na speech Filip

Het Forum der Joodse Organisaties is “diep ontgoocheld” door de toespraak van de Belgische koning Filip, waarin hij de situatie in Gaza “een schande voor de mensheid” noemt. De Vlaamse koepelorganisatie verbaast zich erover dat de koning zich niet uitspreekt over de aanval van 7 oktober 2023 en de gijzelaars die sindsdien vastzitten in Gaza.

“Het is bemoedigend dat het leed van mensen en de oproep tot menselijkheid een duidelijke plaats heeft gekregen in het koninklijk discours”, aldus het Forum der Joodse Organisaties. “Tegelijkertijd willen wij hierbij onze diepe ontgoocheling, ons onbegrip en verdriet uitspreken over het langdurige officiële stilzwijgen met betrekking tot de barbaarse aanval op 7 oktober 2023.” Volgens de organisatie verkeren tientallen gijzelaars in “mensonwaardige omstandigheden” in de tunnels die in het gebied liggen.

Zondag gaf de koning een toespraak ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag, waarop wordt gevierd dat de koning van België voor de eerste keer de grondwettelijke eed aflegde. Volgens Filip duurt de huidige situatie in de Gazastrook te lang. “Wij steunen de oproep van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties om onmiddellijk aan deze ondraaglijke crisis een einde te maken”, aldus de koning.