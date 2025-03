Foto van troonswisseling is Deense persfoto van het jaar

Een foto die is genomen op de dag van de Deense troonswisseling vorig jaar is verkozen tot de Deense persfoto van het jaar. Dat heeft de Deense vakbond van persfotografen vrijdag gemeld.

De winnende foto is genomen door Mads Nissen. Op de foto is te zien hoe koningin Margrethe de kamer uitloopt, terwijl haar zoon Frederik aan het hoofd van een tafel zit. Margrethe had even daarvoor haar handtekening onder een abdicatieverklaring gezet, waardoor Frederik koning werd.

“We zullen die foto nooit meer kunnen maken, omdat hij een fractie van een seconde laat zien die maar eens in de vijftig jaar voorkomt. Het feit dat het historisch is, betekent ook dat het uniek is”, oordeelde de jury.