Fotograaf Elizabeth: ze lacht altijd op foto’s

Henry Dallal, de fotograaf die het verjaardagsportret van koningin Elizabeth schoot, zegt dat hij haar nooit hoeft te vragen om te lachen. De fotograaf heeft Elizabeth en haar familie al meerdere malen op de foto gezet, en de koningin lacht altijd, zo vertelt hij aan het tijdschrift OK!.

“Het was een hele grote eer. Het is uiteraard een heel belangrijk ding en het is altijd bijzonder om op Windsor Castle en met de koningin te zijn”, aldus Dallal. “Maar op een gegeven moment focus ik me alleen op het maken van een goede foto. Dan kijk ik hoe ik de best mogelijke foto kan maken.”

Dallal richt dan vooral op het licht, de compositie en zijn grootste uitdaging: het mooi neerzetten van de paarden waarmee de 96-jarige koningin poseerde, zo legt hij uit. “Maar de koningin hoef je echt nooit te vragen om te lachen.” Volgens hem is de koningin altijd fijn om mee samen te werken en vooral “erg relaxed”.