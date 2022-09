Fotograaf: Queen was fragiel maar goedgemutst bij laatste foto’s

Jane Barlow, een fotograaf van Press Agency die dinsdag foto’s maakte bij de laatste officiële taak van koningin Elizabeth, zegt dat de Queen “fragiel” maar “goedgemutst” was. De fotograaf vertelt vrijdag aan de BBC dat de donderdag overleden vorstin veel lachte en een praatje over het weer maakte.

Elizabeth ontving dinsdag Liz Truss op Balmoral Castle in Schotland en vroeg haar om premier van het Verenigd Koninkrijk te worden. Barlow noemt het “een eer en voorrecht” dat ze Elizabeth daar voor het laatst mocht fotograferen. “Voor mij was de beste foto degene die ik van haar alleen maakte. En deze is nu logischerwijs nog belangrijker geworden.”

Een dag na de ontmoeting met Truss werden de plannen van de koningin op advies van haar dokter afgezegd. Donderdag werd bekend dat artsen “bezorgd” waren om haar gezondheid. In de middag overleed Elizabeth op 96-jarige leeftijd.