Fotograaf wilde jarige Catherine ‘puur en eigentijds’ afbeelden

De Italiaanse fotograaf Paolo Roversi, die de portretten van Catherine maakte ter ere van haar 40e verjaardag, heeft de foto’s zo naturel mogelijk gehouden. “Ik wilde haar niet als een hertogin afbeelden maar zo puur en eigentijds mogelijk”, zegt hij in gesprek met de Italiaanse krant Corriere della Sera.

“Alle foto’s zijn gemaakt in natuurlijk licht. Zij met minimale make-up, geen bijzonder kapsel, een paar simpele pareloorbellen en een ring. Haar blik en glimlach is het middelpunt van haar gezicht”, aldus Roversi, die in het verleden al talloze beroemdheden voor zijn lens had.

De fotoshoot vond in november plaats in Londen. De Italiaan en de hertogin van Cambridge dronken eerst thee op Kensington Palace waarna ze aan de slag gingen. Volgens Roversi was Catherine wat nerveus omdat ze niet gewend is om te poseren. “Als we eenmaal zouden beginnen, zou het heel gemakkelijk worden, zo stelde ik haar gerust. En zo ging het ook.”

Roversi schoot zo’n 250 foto’s, bijna allemaal in zwart-wit. Uiteindelijk werden er drie geselecteerd. Twee zwart-witte beelden en één waarop Catherine een opvallende rode jurk draagt.