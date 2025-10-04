Foto’s van groothertogelijk galadiner gedeeld

Het groothertogelijk huis van Luxemburg heeft foto’s gedeeld van het galadiner van vrijdagavond. Op een van de foto’s staan de nieuwe groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie naast de koninklijke gasten, geflankeerd door het Nederlandse koninklijke paar en het Belgische koninklijke paar.

Daarnaast waren onder meer de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier, de Franse president Emmanuel Macron en de voormalige groothertog Henri aanwezig met hun echtgenotes. Ook Amalia was bij het diner. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en Amalia waren vrijdag ook bij de officiële beëdiging van Guillaume.

Ook is te zien dat de gasten tijdens het diner luisteren naar een toespraak van Guillaume en dat Henri een glas klinkt met Macron. “Alleen als we trouw blijven aan onze geschiedenis, onze waarden en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, kunnen we een Europa opbouwen dat klaar is om de uitdagingen van morgen aan te gaan”, aldus Guillaume.