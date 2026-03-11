Foto’s vernield Høiby-appartement verkocht aan pers

Foto’s van het appartement dat Marius Borg Høiby vernielde tijdens een woede-uitbarsting zijn verkocht aan entertainmentblad Se og Hør. Een vriendin van een van de slachtoffers vertelde woensdag in de rechtbank dat de foto’s voor 40.000 Noorse kronen (bijna 3600 euro) waren verkocht, meldt persbureau NTB.

Tijdens een ruzie in 2024 maakte de zoon van kroonprinses Mette-Marit meerdere spullen kapot en trok hij een kroonluchter naar beneden. Ook zou hij een keukenmes in de muur hebben gegooid. Daarnaast zou hij zijn ex-vriendin tijdens de ruzie hebben geslagen en geprobeerd haar te wurgen.

De vriendin schoot het slachtoffer te hulp na de woede-uitbarsting en stuurde foto’s van de schade door naar iemand anders, vertelde ze woensdag. Deze persoon zou ze aan Se og Hør hebben doorverkocht. Hoofdredacteur Niklas Kokkinn-Thoresen wilde volgens NTB niet reageren op de getuigenis.

Kritiek

De getuige ontkent dat ze zelf degene was die de foto’s verkocht. “Ik heb nooit contact gezocht met redacteuren of journalisten en ik heb nooit informatie vrijgegeven toen ze mij contacteerden”, aldus de vrouw. Naar eigen zeggen zou ze nooit een vriendschap riskeren voor “een beetje geld”.

Het incident in het appartement leidde tot het politieonderzoek waaruit veertig aanklachten zouden volgen. De zoon van kroonprinses Mette-Marit wordt verdacht van onder meer mishandeling en bedreiging. Daarnaast staat hij in de wekenlange strafzaak terecht voor het verkrachten van meerdere vrouwen in hun slaap.

Tijdens het onderzoek zijn onder meer foto’s en audio-opnamen gelekt naar de media. Daarnaast werd de naam van een van de slachtoffers gelekt. Zowel het slachtoffer als Høiby heeft de media en de politie hierom bekritiseerd.