Fotosessie Oranjes uitgesteld na armbreuk prinses Amalia

De zomerfotosessie van het koninklijk gezin gaat donderdag niet door. Naar aanleiding van de armbreuk van prinses Amalia wordt de fotoshoot uitgesteld naar 30 juni, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt.

Amalia brak dinsdag haar bovenarm na een val van haar paard. Dinsdagavond is ze geopereerd. De ingreep is voorspoedig verlopen, maar de prinses moet in ieder geval tot donderdag in het ziekenhuis blijven.

Koningin Máxima heeft haar agenda woensdag grotendeels leeggeruimd om bij haar oudste dochter te kunnen zijn. De vorstin zou aanwezig zijn bij een congres van de Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) en bij de opening van het Holland Festival, beide in Amsterdam. Koning Willem-Alexander gaat nu alleen naar het Holland Festival.