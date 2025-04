Frans tijdschrift publiceert vakantiefoto’s gezin prins William

Een Frans tijdschrift heeft foto’s van een recente skivakantie van de Britse prins William, prinses Catherine en hun drie kinderen gepubliceerd. De beelden van Paris Match zijn eerder deze maand gemaakt.

Op de foto’s is het gezin niet alleen op ski’s te zien, maar er zijn ook beelden gemaakt waarop ze op het terras van hun vermoedelijke chalet zitten. Ook zit er een foto tussen van William in trui en korte broek terwijl hij een fles drank in zijn handen heeft.

Het is niet duidelijk of de Britse troonopvolger juridische stappen onderneemt. In 2012 deed hij dat wel toen het Franse blad Closer eveneens foto’s van een vakantie in Frankrijk publiceerde. Daaronder waren toplessfoto’s van Catherine.

De rechter besloot Closer boetes van tweemaal 45.000 euro op te leggen. Het blad moet daarnaast 100.000 euro schadevergoeding betalen.