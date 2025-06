Franse president Macron op bezoek bij Noors koningspaar

De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte Macron brengen op 23 en 24 juni een bezoek aan Noorwegen. Het Noorse hof laat donderdag weten dat het koppel door koning Harald en koningin Sonja is uitgenodigd voor een galadiner in het koninklijk paleis.

Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de Noorse premier. “Ik kijk uit naar het bezoek, dat een dag voor de NAVO-top in Den Haag plaatsvindt. In tijden van onzekerheid is het vooral belangrijk om gemeenschappelijke belangen en prioriteiten met onze partners te kunnen bespreken. Noorwegen en Frankrijk zijn nauwe bondgenoten en partners in Europa”, laat de premier in de aankondiging weten.

Volgens de Noorse regering is het 41 jaar geleden dat een Franse president voor het laatst een officieel bezoek bracht aan Noorwegen. Macron zal onder meer een ontmoeting hebben met de Noorse premier Jonas Gahr Støre en een zakenevenement bijwonen. Zijn vrouw heeft haar eigen programma, samen met koningin Sonja.