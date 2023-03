Franse vakbonden hangen spandoek op: sorry Charles

Namens zo’n honderd Franse vakbonden is donderdagochtend een groot spandoek opgehangen bij de Franse kust met daarop de tekst ‘Sorry Charles, tot ziens’. Daarmee doelen de bonden op het eerdere besluit van de Franse regering om het staatsbezoek van de Britse koning aan het land te verplaatsen vanwege de demonstraties tegen de pensioenhervormingen.

Het spandoek werd uitgevouwen op de kaap Cap Blanc-Nez in de noordelijke stad Calais. Dit is een van de dichtst bij Engeland gelegen plekken van het land. De Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla zouden van 26 tot en met 28 maart een staatsbezoek brengen aan het land, maar vorige week werd aangekondigd dat dit is verplaatst. De reden die werd gegeven was dat een nationale staking en een nationaal protest waren aangekondigd.

In Frankrijk wordt al weken massaal geprotesteerd tegen de omstreden pensioenhervormingen van president Emmanuel Macron. De onrust leidde ook tot rellen in het hele land.