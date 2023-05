Fransen boos over Britse kroningsquiche

De Fransen zijn boos over de Britse kroningsquiche. Het Britse paleis heeft een speciale vegetarische hartige taart gelanceerd om de kroning van Charles te markeren, maar puristen in Frankrijk zeggen dat het feestelijke gerecht de verkeerde naam draagt.

Het paleis deelde vorige maand het recept voor de kroningsquiche, die in overeenstemming met het milieubewustzijn van de nieuwe monarch geen vlees bevat, maar spinazie, tuinbonen en dragon. Maar in Frankrijk is er volgens kenners maar één soort quiche: quiche lorraine, zo genoemd naar het noordoostelijke deel van het land waar het gerecht vandaan komt, Lotharingen. Het betekent “taart” en de oervariant is al bijna vijf eeuwen oud, meldt het Franse persbureau AFP.

De enige echte quiche is gemaakt van kruimeldeeg, een mengsel van eieren en room met een vleugje nootmuskaat en kleine stukjes dik spek. Er zit geen kaas in.

Evelyne Muller-Derveaux, voorzitter van de quiche-lorrainevereniging, is dan ook niet onder de indruk van het nieuwe Britse baksel. “Ze noemen het een quiche, maar ik zou eerder zeggen dat het een hartige taart is”, zei ze. “Als je quiche zegt, impliceer je automatisch dat het uit Lotharingen komt.” Muller-Derveaux erkent dat dit betekent dat zelfs de Franse uitdrukking “quiche lorraine” in feite overbodig is.