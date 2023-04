Frederik aanwezig bij inwijding nieuwe Deense bisschop

Mads Davidsen is op Palmzondag ingewijd als nieuwe bisschop van het Deense bisdom Funen. Kroonprins Frederik was bij de inwijding in Odense aanwezig, deelde het paleis op Instagram mee.

De ceremonie vond plaats in de kathedraal van Odense. Traditiegetrouw begon de dienst met een processie van de bisschoppen. Davidsen liep achteraan en had daar nog een witte priesterjurk aan. Na afloop van de ceremonie liep hij vooraan en droeg hij bij het verlaten van de kathedraal zijn nieuwe bisschopsgewaad.

Op de foto’s is te zien hoe Frederik de kathedraal in- en uitloopt en toekijkt hoe Davidsen wordt ingezegend als bisschop. De kroonprins zat tijdens de ceremonie op de voorste rij.