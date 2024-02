Frederik behoudt Deense horlogetraditie

Koning Frederik van Denemarken zet de traditie van zijn moeder en opa voort om horloges uit te delen aan de beste leden van de koninklijke garde. Op 13 maart zal hij voor het eerst als koning een klokje weggeven, blijkt uit de agenda van het Deense hof.

De traditie van het horloge van de koning (Kongens ur) begon in 1970 bij Frederiks opa koning Frederik IX. Toen Margrethe in 1972 koningin werd, veranderde de naam van de onderscheiding in Dronningens Ur. Wie het uurwerk krijgt wordt bepaald door de officieren en de manschappen zelf. Ze kijken daarbij naar bijzondere inzet en kameraadschap. Nu Frederik zijn moeder heeft opgevolgd is de oude naam in ere hersteld.

Frederik mocht vorig jaar al eens als kroonprins een horloge uitdelen uit naam van zijn moeder. Margrethe was toen herstellende van een rugoperatie.