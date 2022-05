Frederik bezoekt onderzoekscentrum voor publiek leiderschap

Prins Frederik heeft maandag een bezoek gebracht aan het onderzoekscentrum van de universiteit van Aarhus dat hij drie jaar geleden opende. Op Instagram deelde het Deense hof foto’s van het bezoek en een deel van de speech die Frederik gaf in het naar hem vernoemde instituut.

De kroonprins nam maandag in het centrum deel aan een academische conferentie over publiek leiderschap in de toekomst. Frederik opende de bijeenkomst met een toespraak over goed leiderschap.

“U heeft de richting bepaald en de crises het hoofd geboden. Dit is een van de redenen waarom we in Denemarken zo goed zijn als we nu zijn”, aldus de kroonprins, die wel meteen waarschuwde dat dit niet het moment is om achterover te gaan zitten. “Vandaag moeten we van elkaar en van de afgelopen jaren leren zodat we (nog) betere leiders kunnen worden.”

Na de toespraak woonde Frederik, als lid van de stuurgroep van het centrum, een commissievergadering bij waar de resultaten van het afgelopen jaar werden besproken.