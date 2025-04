Frederik bij Frans defensiebedrijf na woorden over ‘sterk Europa’

De Deense koning Frederik heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan KNDS France, een van de grootste defensiebedrijven in Europa. Frederik en zijn vrouw koningin Mary zijn in Frankrijk voor een driedaags staatsbezoek. Woensdag is de laatste dag van het bezoek.

Tijdens het bezoek aan KNDS France hoorde Frederik over samenwerkingsverbanden tussen Denemarken en Frankrijk binnen de defensie-industrie. Ook leerde de koning over geavanceerde militaire technieken.

Dinsdag liet Frederik zich uit over “de gedeelde inzet” van Frankrijk en Denemarken “om een sterker en veerkrachtiger Europa voor de toekomst te creëren”. “We bevinden ons in een nieuwe mondiale context. Onzekere tijden, opkomende veiligheidsdreigingen en klimaatverandering maken de behoefte aan strategische partnerschappen groter dan ooit”, sprak de koning. Ook werd dinsdag bekendgemaakt dat Frankrijk enkele honderden raketten gaat leveren aan Denemarken.

Frederik en Mary begonnen de laatste dag van hun staatsbezoek woensdag met een tochtje langs de Eiffeltoren. Het koningspaar bekeek het monument samen met de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw vanaf een boot op de Seine.