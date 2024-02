Frederik bij kerkdienst over twee jaar oorlog in Oekraïne

Koning Frederik heeft in Kopenhagen een kerkdienst bijgewoond waarin werd stilgestaan bij twee jaar oorlog in Oekraïne. De koning volgde in de Holmenskerk de dienst waar zowel in het Deens als in het Oekraïens werd gesproken.

De vredesdienst begon met een muzikale voorstelling. Daarna sprak de bisschop van het bisdom Kopenhagen, Peter Skov-Jakobsen. Onder leiding van Vader Vasyl Tykhovych, de priester van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk in Denemarken, werd er in twee talen gebeden. De Oekraïense dichteres Kateryna Kalytko droeg haar gedicht Oekraïens gebed voor.

Op foto’s van de dienst die het Deense Hof vrijdag op Instagram deelde, is te zien dat er in de kerk ook Oekraïense vlaggen waren opgehangen. Het was vrijdag precies twee jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.