Frederik bij viering Academie van Schone Kunsten in Kopenhagen

Koning Frederik van Denemarken was donderdagavond aanwezig bij een viering van de Deense Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Het evenement vond plaats in kunsthal Charlottenborg in Kopenhagen.

Het Deense hof deelt vrijdag foto’s van de viering. Daarop is onder meer te zien hoe Frederik klappend in het publiek zit.

Tijdens de jaarlijkse viering is het een traditie dat de Academie medailles uitreikt aan beeldende kunstenaars en architecten. Na de uitreiking hadden zij een ontmoeting met Frederik.