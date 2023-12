Frederik ‘blij en trots’ op deelname Denemarken aan klimaattop

Kroonprins Frederik van Denemarken heeft woensdag op de klimaattop COP28 in Dubai deelgenomen aan verschillende evenementen. Op Instagram laat hij weten “blij en trots” te zijn dat hij namens Denemarken op de top aanwezig mocht zijn.

“Als beschermheer van State of Green ben ik blij dat ik vandaag de kans heb gehad om deel te nemen aan verschillende evenementen in het Deense paviljoen in Dubai, waar groene oplossingen centraal staan”, schrijft Frederik bij een aantal foto’s. State of Green is een spil tussen de Deense overheid en bedrijven uit het land die zich richten op het gebied van duurzaamheid en een groene energietransitie.

“Vandaag kreeg ik ook inzicht in hoe hernieuwbare energie de mode-industrie een groener en duurzamer profiel kan geven”, vervolgt Frederik. “De modeproductie in landen als Bangladesh behoort tot de grootste uitstoters van CO2, en hier hebben Deense organisaties en bedrijven verschillende aanbiedingen voor een oplossing. We zijn misschien een klein land, maar onze technologie en producten zetten grote stappen in de mondiale strijd voor een beter klimaat. En ik ben er trots op dat ik hier deel van mag uitmaken tijdens de COP28 van dit jaar.”