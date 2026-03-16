Frederik blikt bij staatsbanket terug op ontmoeting met Mary

Koning Frederik van Denemarken blikte in zijn tafelrede bij het staatsbanket ter ere van het Deense staatsbezoek aan Australië terug op zijn ontmoeting met zijn echtgenote, de van oorsprong Australische koningin Mary. Het paar ontmoette elkaar in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney.

“Voor mij heeft Australië altijd een speciale plek in mijn hart gehad sinds ik dat café binnenstapte en verstrikt raakte in een gesprek dat nooit is geëindigd”, zei Frederik tijdens het staatsdiner in de tuin achter Government House in Canberra.

Ook sprak hij zijn bewondering uit voor het feit dat zijn vrouw haar thuisland voor hem verliet. “Mary, je had de moed om je geliefde thuisland te verlaten en een nieuw leven met mij op te bouwen, zo ver weg als maar mogelijk is. Daarvoor zal ik je altijd dankbaar zijn.”

‘Tweede thuis’

Australië noemt hij hun “tweede thuis”, zei hij. “Of we nu hier komen voor een familiebezoek of een staatsbezoek, we voelen ons zowel enthousiast als helemaal op ons gemak”, sprak hij. “Hier zijn voor de eerste keer als koning en koningin verandert daar niets aan, hoewel het wel iets meer planning vereist.”

Koning Frederik en koningin Mary zijn van 14 tot en met 19 maart in Australië voor een staatsbezoek. Maandag staat er onder meer een ontmoeting met premier Anthony Albanese op het programma.