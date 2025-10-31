Frederik condoleert Thaise koning na overlijden koningin Sirikit

Koning Frederik van Denemarken heeft de Thaise koning Vajiralongkorn gecondoleerd met het overlijden van zijn moeder, koningin Sirikit. “In deze periode van rouw denken wij aan u, de koninklijke familie en de bevolking van Thailand”, is te lezen in een statement.

Op het officiële Instagram-kanaal van het Deense hof is ook een foto gedeeld van koningin Sirikit met koning Frederik en koningin Ingrid, de grootouders van de huidige koning Frederik. De foto werd gemaakt tijdens een Thais staatsbezoek aan Denemarken in 1960.

Koningin-moeder Sirikit overleed vorige week op 93-jarige leeftijd aan de gevolgen van een infectie in haar bloedstroom. In 2012 werd Sirikit getroffen door een beroerte, waarna ze niet meer in het openbaar is gezien.