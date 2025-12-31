Frederik dankt in eindejaarstoespraak Deense soldaten voor inzet

Koning Frederik heeft in zijn eindejaarstoespraak stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en zijn dank uitgesproken aan soldaten die zich inzetten voor de veiligheid van Europa. “Het aantal oorlogen is hoog. Een van hen woedt dicht bij ons,” zei de Deense koning. “Slechts een paar duizend kilometer van Denemarken vechten de Oekraïners voor hun vrijheid.” Volgens Frederik staat er daarbij “iets fundamenteels op het spel”, namelijk “het recht op veiligheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit – op ons continent en verder”.

“De Oekraïners hebben nooit een oorlog gewild. Daarom verdienen ze vrede,” aldus Frederik. Hij wees erop dat veiligheid niet vanzelfsprekend is. “We voelen ons al zo lang veilig en geborgen dat we bijna vergeten zijn dat het anders kan zijn.”

Ook sprak hij zijn waardering uit voor de Deense militairen en andere hulpdiensten. “Ik wil onze soldaten in het buitenland bedanken die hun taken namens ons uitvoeren en hun naasten die het zonder hen moeten stellen terwijl ze weg zijn,” zei hij. Daarnaast bedankte hij “iedereen die ons land bewaakt, niet in de laatste plaats de politie, de hulpdiensten en de strijdkrachten”.

Ook richtte de koning zich tot dienstplichtigen. “Jullie zijn de ruggengraat van de verdediging. We zijn allemaal verplicht om ons land te beschermen, en we hebben een morele en menselijke verantwoordelijkheid naar elkaar toe.” De Deense koning sloot zijn toespraak af met een nieuwjaarswens voor alle Denen.