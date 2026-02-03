Frederik doet in drie steden mee aan Royal Run

De Deense koning Frederik doet dit jaar in drie steden mee aan de jaarlijkse Royal Run. De koning loopt tijdens het hardloopevenement op 25 mei mee in Randers, Middelfart en sluit af in Kopenhagen/Frederiksberg.

Op sociale media is ook bekendgemaakt dat koningin Mary zich zal begeven tussen de lopers in Helsingør en kroonprins Christian meerent in Ringkøbing.

De Royal Run werd opgezet ter ere van de vijftigste verjaardag van toenmalig kroonprins Frederik. In de loop der jaren hebben vaker leden van het koninklijk gezin meegedaan aan het evenement, waarbij afstanden van 10, 5 en 1,6 kilometer worden gelopen.