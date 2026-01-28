Frederik en Mary arriveren in Litouwen voor staatsbezoek

Koning Frederik en koningin Mary zijn woensdagmiddag aangekomen in Litouwen voor een staatsbezoek. Het Deense koningspaar werd door president Gitanas Nausėda en zijn vrouw Diana Nausėdienė in de sneeuw ontvangen voor een welkomstceremonie.

In het presidentieel paleis volgde een uitgebreide ontmoeting tussen beide paren, waarna er geschenken werden uitgewisseld. Vervolgens stond er voor koning Frederik een ontmoeting met premier Inga Ruginienė op het programma. Ondertussen bezochten koningin Mary en de first lady een ontmoetingscentrum voor Oekraïense kinderen en gezinnen die in Litouwen wonen.

De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het presidentieel paleis, waar beide staatshoofden een toespraak houden.

Eerder op de dag vertrokken Frederik en Mary uit Estland, waar ze dinsdag en woensdagochtend een staatsbezoek aflegden. Daarmee zijn ze in korte tijd in alle drie de Baltische landen geweest. In oktober was het koningspaar al in Letland.