Frederik en Mary doen traditionele dans van Faeröer

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben tijdens hun bezoek aan de Faeröer meegedaan aan een traditionele dans. Het koningspaar werd na een banket in Hotel Føroyar uitgenodigd voor de zogeheten Faeröerse kettingdans.

Tijdens het diner gaf Frederik een toespraak waarin hij sprak over zijn eerste bezoek aan de eilandengroep. “Ik was tien jaar oud toen ik voor het eerst de eilanden meemaakte met mijn ouders en broer. Met de nationale klederdracht aan en een flinke dosis verlegenheid. Ik was vanaf het allereerste begin geboeid”, zei Frederik.

Het Deense koningspaar zou eigenlijk vorig jaar al een bezoek brengen aan de eilandengroep, maar dat moest door een grote staking worden uitgesteld. Daar stond Frederik ook nog even bij stil. “Een jaar geleden keken we al uit naar ons bezoek en het wachten heeft de vreugde alleen maar groter gemaakt. Nu zijn we er, en dat is belangrijk voor ons als koningspaar.” De koning zei verder dat de Faeröer erg belangrijk zijn voor zijn familie. “Voor mijn moeder koningin Margrethe, voor koningin Mary en mij, en voor onze kinderen die er alle vier waren in 2018. Ik vraag me af of de andere drie jaloers zijn op Josephine”, zei Frederik over zijn dochter, die met haar ouders mee is.

Frederik, Mary en Josephine zijn de komende dagen nog op de Faeröer. Het bezoek duurt tot en met vrijdag.