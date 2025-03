Frederik en Mary genieten van diner op kunst- en cultuurfeest

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben vrijdagavond op paleis Christiansborg de gasten ontvangen van het feest voor kunst en cultuur dat zij organiseren. Het Deense hof deelt meerdere foto’s van het feest.

Naast Frederik en Mary is ook koningin Margrethe, de moeder van Frederik, aanwezig op het feest. De genodigden kregen een driegangendiner geserveerd in de Ridderzaal. Na het diner wordt de dansvloer geopend.

Op de foto’s die het hof deelt, is te zien hoe Frederik en Mary hun gasten ontvangen. Ook Margrethe gaf de genodigden een hand bij binnenkomst.

Het is de eerste keer dat het koningspaar gastheer en -vrouw is voor een feest ter ere van kunst en cultuur op paleis Christiansborg. De laatste keer dat een dergelijk feest plaatsvond, was in 2016. Toen was Margrethe nog koningin.