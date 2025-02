Frederik en Mary herdenken drie jaar oorlog in Oekraïne

Koning Frederik en koningin Mary van Denemarken hebben maandag een kerkdienst bijgewoond om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland te herdenken. Precies drie jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen.

Frederik en Mary woonden een kerkdienst bij in de Kerk van Holmen in Kopenhagen. Het Deense hof deelde maandag foto’s van het bezoek van het koningspaar.

Naast Frederik en Mary was Søren Gade, de voorzitter van het Deense parlement aanwezig in de kerk. Ook Andrii Yanevskyi, de Oekraïense ambassadeur in Denemarken, woonde de dienst bij.