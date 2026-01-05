Frederik en Mary houden vernieuwde nieuwjaarsreceptie

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben maandagochtend hun eerste nieuwjaarsreceptie in ‘nieuwe stijl’ gehouden op paleis Amalienborg. Het koningspaar verwelkomde in meerdere sessies onder meer alle burgemeesters en voorzitters van regionale raden op het paleis.

In september maakte het koningshuis bekend dat de traditionele nieuwjaarsreceptie zou worden aangepast. Onder meer de gastenlijst is gewijzigd. Voorheen werden alleen de hoogste rangen, waaronder overheidsfunctionarissen en adel, uitgenodigd voor het nieuwjaarsfeest begin januari. Met de wijzigingen wilde het koningshuis een “grotere representativiteit en geografische spreiding van de deelnemers” bewerkstelligen.

Er is nu ook meer ruimte voor een groot aantal nationale en belangenorganisaties die de Deense maatschappij op verschillende manieren vertegenwoordigen. Volgens de Deense omroep DR klinkt er wel enige kritiek op de gastenlijst, omdat een aantal vakbonden die honderdduizenden Deense werknemers vertegenwoordigen, niet zijn uitgenodigd.