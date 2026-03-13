Frederik en Mary kijken uit naar staatsbezoek aan Australië

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben zin in hun staatsbezoek naar Australië. Het Deense hof meldde vrijdag dat het koningspaar inmiddels onderweg is naar het geboorteland van Mary voor het staatsbezoek, dat zaterdag begint.

Het hof deelde ook een paar oude foto’s van het koningspaar tijdens een bezoek in Australië. “We hebben enorm uitgekeken naar het weerzien met Australië en de bevolking. Er is veel gebeurd sinds we elkaar hier meer dan 25 jaar geleden ontmoetten!”, schrijven Frederik en Mary. Het stel ontmoette elkaar voor het eerst in een bar in Sydney.

Het Deense staatsbezoek duurt van 14 tot en met 19 maart. Met het staatsbezoek moeten de banden op cultureel, economisch en politiek gebied verder worden aangehaald.