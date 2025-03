Frederik en Mary langlaufen met Fins presidentspaar

De Deense koning Frederik en koningin Mary beginnen dinsdag pas aan hun tweedaagse staatsbezoek aan Finland, maar dat weerhield het koningspaar er niet van om maandag al van het Finse landschap te genieten. Op sociale media delen Frederik en Mary dat zij maandag hebben gelanglauft met de Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw, Suzanne Innes-Stubb.

“Het staatsbezoek aan Finland begint morgen, maar vandaag hebben we al kunnen genieten van het betoverende Finse landschap in Saariselkä in Lapland”, aldus Frederik en Mary bij een reeks foto’s en filmpjes. Op een filmpje is te zien hoe het koningspaar door een dier wordt voortgetrokken terwijl zij op een slee zitten.

“We kijken ernaar uit om morgen het officiële bezoek te starten en de komende dagen kennis te maken met alles wat Finland te bieden heeft”, sluit het koningspaar zijn bericht af. Het staatsbezoek duurt tot en met woensdag.