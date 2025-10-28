Frederik en Mary leggen krans bij vrijheidsmonument in Riga

De Deense koning Frederik en koningin Mary hebben dinsdag een krans gelegd bij het vrijheidsmonument in de Letse hoofdstad Riga. Het koningspaar kwam eerder op de ochtend aan voor een tweedaags staatsbezoek aan het land.

Frederik en Mary werden op het Slot van Riga welkom geheten door president Edgars Rinkevics. Na het tekenen van het gastenboek ging het paar samen met de president naar het monument voor de kranslegging.

Tijdens de reis staat ook nog een bezoek aan het Letse parlement en een ontmoeting met premier Evika Silina op het programma. Dinsdagavond volgt een staatsbanket.