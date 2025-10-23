Frederik en Mary lunchen met Deense soldaten in Letland

Koning Frederik en koningin Mary gaan volgende week tijdens hun staatsbezoek aan Letland onder andere langs bij Deense soldaten die daar gestationeerd zijn. In de kantine van de Deense militaire basis Camp Valdemar wordt dan een koninklijke lunch geserveerd, maakte het hof donderdag bekend. Het Deense koningspaar is op dinsdag en woensdag in Letland.

Naast dat Frederik en Mary met de soldaten lunchen, krijgen ze in het kamp ook een kijkje in hun dagelijks leven. De eerste Deense soldaten trokken in 2022 Camp Valdemar in, op 200 kilometer van de grens met Rusland. Zij zijn uitgezonden als onderdeel van de oostelijke NAVO-flank tegen Rusland.

Voorafgaand aan het bezoek aan de Deense militairen bezoekt het koningspaar een middelbare school in Adazi, de stad ten noordoosten van Riga waar ook het kamp ligt. Hier ontmoeten ze een klas met middelbare scholieren die deelnemen aan een verplichte opleiding in nationale defensie, die is opgezet om de veiligheid van de Letse samenleving te versterken.

Het bezoek aan Adazi vindt plaats op de tweede dag van het staatsbezoek aan Letland, dat in het teken staat van defensie. Op dinsdag staan onder meer enkele officiële bezoeken op de agenda aan het parlement, de premier en de president van Letland. Ook gaan Frederik en Mary dinsdag naar een cultuuracademie die is gevestigd in een voormalige Scandinavische tabaksfabriek.