Frederik en Mary naar expositie met foto’s en spullen van koning

Koning Frederik en koningin Mary hebben donderdag in het museum van paleis Amalienborg de tentoonstelling Frederik 10. – Koning van Morgen bezocht. De expositie in Kopenhagen is ter ere van de troonswisseling op 14 januari van dit jaar.

De tentoonstelling bevat diverse portretten, foto’s, video’s en persoonlijke bezittingen die “het leven en de persoon” van de Deense vorst hebben vormgegeven. Op foto’s die het hof verspreidt, zijn onder meer het uniform en de jurk te zien die Frederik en Mary op hun trouwdag droegen. Ook prinses Benedikte was donderdag aanwezig bij het bezoek aan het museum.

De expositie is van 22 maart tot en met 8 september voor het publiek geopend. Daarna reist de tentoonstelling verder naar Koldingshus, op het schiereiland Jutland. Daar is de expositie dan van 11 oktober tot en met 21 april volgend jaar te zien.