Frederik en Mary naar museum, scholen en marinebasis in Finland

De tweede en laatste dag van het Deense staatsbezoek aan Finland stond in het teken van kunst, architectuur, onderzoek en duurzaamheid. Het paleis heeft online een verslag en beelden gedeeld van de activiteiten van koning Frederik en koningin Mary.

De dag begon met een bezoek aan het Espoo Museum of Modern Art in Helsinki. Hier openden de koning en koningin samen met het Finse presidentiële paar een permanente tentoonstelling van werken van de Deense kunstenaar Poul Gernes, die bekend stond om zijn kleurrijke werken in openbare ruimtes. Frederik en Mary poseerden samen met president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne voor een van de werken van Gernes.

Daarna leerde het Deense koningspaar op de Arkki School of Architecture hoe kinderen creatief met architectuur kunnen werken door middel van praktische projecten. Frederik en Mary bekeken hier een paar bouwwerken van de studenten. Op de Aalto Universiteit leerden de koning en koningin over Finlands eerste kwantumcomputer, satellietprojecten en de grootste ijs- en golftank ter wereld. Dit bijna 3 meter diepe waterbassin van 40 vierkante meter kan zee-ijs produceren waarmee geoefend kan worden met het navigeren door moeilijk begaanbare wateren.

Later woonden het koningspaar en het presidentiële paar op het hoofdkantoor van consumentengoederenfabrikant Fiskars een seminar bij over groene financiering. Ook nam het gezelschap een kijkje bij de grootste marinebasis van Finland, waar onder meer ook de kustwacht is gevestigd. Frederik nam hier plaats in een Fins militair voertuig dat was uitgerust met een Deens machinegeweer.