Frederik en Mary nog op bezoek in Leiden, Delft en Rotterdam

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary sluiten dinsdag hun tweedaags bezoek aan Nederland af. Frederik gaat onder meer langs bij de TU in Delft en Mary brengt een bezoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden.

Mary houdt in de ochtend een toespraak in het Leidse ziekenhuis. Daarna brengt ze samen met gezondheidsminister Magnus Heunicke een bezoek aan de kinderafdeling van het LUMC. Aansluitend vinden een bezoek aan het stadhuis van Delft en het Floating Office in de haven van Rotterdam plaats. In het drijvende kantoorpand, dat in september vorig jaar door koning Willem-Alexander werd geopend, zal Mary ook een toespraak houden.

Frederik gaat op zijn beurt samen met klimaatminister Dan Jørgensen ’s ochtends langs bij de TU Delft. De kroonprins zal daar een presentatie volgen over het werk van de universiteit op het gebied van geothermische energie en districtverwarming. Daarna bezoekt hij RelyOn Nutec in Rotterdam, een bedrijf dat zich bezighoudt met industriële veiligheid. Aansluitend gaan Frederik en gezelschap lunchen op het schip Prinses Amalia. Het handelsbezoek van de kroonprins en kroonprinses wordt dinsdagmiddag afgesloten met een receptie die wordt georganiseerd door de Deense ambassadeur in Nederland.

Maandag gingen Frederik en Mary onder meer naar The Hague Conference Centre waar zij de openingsceremonie van hun bezoek bijwoonden. De kroonprins gaf er bovendien een toespraak op een zakelijke conferentie waar de Deens-Nederlandse samenwerking op het gebied van groene en innovatieve oplossingen centraal stond. Maandagavond nam het Deense kroonprinselijk paar deel aan een galadiner in de Grote Kerk in Den Haag.