Frederik en Mary onthullen wandtapijten in Parijs

Koning Frederik en koningin Mary hebben dinsdag in Parijs zestien wandtapijten onthuld. Het Deense koninklijke paar deed dat door de tapijten met een schaar los te knippen van de weefgetouwen. De onthulling was onderdeel van het staatsbezoek dat de Denen momenteel brengen aan Frankrijk.

Het koningspaar onthulde de tapijten in het gezelschap van de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron. Ook zij nam een schaar ter hand om de tapijten los te knippen. De gebeurtenis vond plaats in het historische weefatelier Manufacture des Gobelins, een werkplaats waar sinds 1601 exclusieve textielkunstwerken worden gecreëerd.

De wandtapijten zijn gemaakt als eerbetoon aan de geschiedenis van Koldinghus, een koninklijk kasteel in de Deense stad Kolding. De wandtapijten zullen later dit jaar worden tentoongesteld in het Grand Palais in Parijs, voordat ze hun permanente plek krijgen in Koldinghus.